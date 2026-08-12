NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in World Acceptance von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in World Acceptance-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden World Acceptance-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die World Acceptance-Aktie bei 181,58 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die World Acceptance-Aktie investiert, befänden sich nun 55,072 World Acceptance-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 187,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 305,93 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von World Acceptance belief sich zuletzt auf 872,48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at