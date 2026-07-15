NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem World Acceptance-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in World Acceptance-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das World Acceptance-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das World Acceptance-Papier bei 166,43 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,009 World Acceptance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des World Acceptance-Papiers auf 195,87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 176,89 USD wert. Mit einer Performance von +17,69 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

World Acceptance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 910,45 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at