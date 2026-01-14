World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
14.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem World Acceptance-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 14.01.2025 wurde das World Acceptance-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 115,41 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das World Acceptance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 86,648 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.01.2026 auf 142,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 369,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,70 Prozent erhöht.
Insgesamt war World Acceptance zuletzt 699,69 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
