World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|World Acceptance-Performance
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in World Acceptance von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem World Acceptance-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 195,56 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,511 World Acceptance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der World Acceptance-Aktie auf 192,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,18 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,82 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte World Acceptance einen Börsenwert von 889,13 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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