NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in World Acceptance von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in World Acceptance eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das World Acceptance-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das World Acceptance-Papier bei 146,53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,682 World Acceptance-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 82,77 USD, da sich der Wert eines World Acceptance-Anteils am 10.02.2026 auf 121,28 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,23 Prozent abgenommen.

Alle World Acceptance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 591,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at