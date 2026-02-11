World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|World Acceptance-Investition im Blick
|
11.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in World Acceptance von vor einem Jahr angefallen
Das World Acceptance-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das World Acceptance-Papier bei 146,53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,682 World Acceptance-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 82,77 USD, da sich der Wert eines World Acceptance-Anteils am 10.02.2026 auf 121,28 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,23 Prozent abgenommen.
Alle World Acceptance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 591,31 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
