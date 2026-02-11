World Acceptance Aktie

World Acceptance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 892493 / ISIN: US9814191048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
World Acceptance-Investition im Blick 11.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in World Acceptance von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in World Acceptance eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das World Acceptance-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das World Acceptance-Papier bei 146,53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,682 World Acceptance-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 82,77 USD, da sich der Wert eines World Acceptance-Anteils am 10.02.2026 auf 121,28 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,23 Prozent abgenommen.

Alle World Acceptance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 591,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu World Acceptance Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu World Acceptance Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

World Acceptance Corp. 104,00 1,96% World Acceptance Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen