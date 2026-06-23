NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WSFS Financial-Aktie Anlegern gebracht.

WSFS Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 33,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,970 WSFS Financial-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 22.06.2026 223,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75,10 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 123,05 Prozent angezogen.

WSFS Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at