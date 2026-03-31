WSFS Financial Aktie
WKN: 878178 / ISIN: US9293281021
|Investmentbeispiel
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31.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das WSFS Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 32,52 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,075 WSFS Financial-Anteilen. Die gehaltenen WSFS Financial-Anteile wären am 30.03.2026 198,12 USD wert, da der Schlussstand 64,43 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +98,12 Prozent.
WSFS Financial wurde am Markt mit 3,36 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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