WSFS Financial Aktie
WKN: 878178 / ISIN: US9293281021
|WSFS Financial-Investment im Blick
|
21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit WSFS Financial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 33,82 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die WSFS Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 29,568 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 333,53 USD, da sich der Wert einer WSFS Financial-Aktie am 20.07.2026 auf 78,92 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 133,35 Prozent angezogen.
Der WSFS Financial-Wert an der Börse wurde auf 4,15 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!