WSFS Financial Aktie
WKN: 878178 / ISIN: US9293281021
|Rentable WSFS Financial-Anlage?
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10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 39,40 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 253,807 WSFS Financial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der WSFS Financial-Aktie auf 79,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 276,65 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 102,77 Prozent vermehrt.
Der WSFS Financial-Wert an der Börse wurde auf 3,97 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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