NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in WSFS Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 39,40 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 253,807 WSFS Financial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der WSFS Financial-Aktie auf 79,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 276,65 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 102,77 Prozent vermehrt.

Der WSFS Financial-Wert an der Börse wurde auf 3,97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at