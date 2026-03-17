NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen WSFS Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das WSFS Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 38,63 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,887 WSFS Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen WSFS Financial-Papiere wären am 16.03.2026 1 623,61 USD wert, da der Schlussstand 62,72 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62,36 Prozent vermehrt.

WSFS Financial wurde am Markt mit 3,32 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at