WSFS Financial Aktie

WSFS Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878178 / ISIN: US9293281021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
WSFS Financial-Investment 30.12.2025 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in WSFS Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der WSFS Financial-Aktie statt. Der Schlusskurs des WSFS Financial-Papiers betrug an diesem Tag 44,86 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die WSFS Financial-Aktie investierten, hätten nun 2,229 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 126,35 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Anteils am 29.12.2025 auf 56,68 USD belief. Mit einer Performance von +26,35 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte WSFS Financial einen Börsenwert von 3,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WSFS Financial Corp.mehr Nachrichten