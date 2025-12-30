NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

WSFS Financial Aktie
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der WSFS Financial-Aktie statt. Der Schlusskurs des WSFS Financial-Papiers betrug an diesem Tag 44,86 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die WSFS Financial-Aktie investierten, hätten nun 2,229 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 126,35 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Anteils am 29.12.2025 auf 56,68 USD belief. Mit einer Performance von +26,35 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte WSFS Financial einen Börsenwert von 3,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
