NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in WSFS Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der WSFS Financial-Aktie statt. Der Schlusskurs des WSFS Financial-Papiers betrug an diesem Tag 44,86 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die WSFS Financial-Aktie investierten, hätten nun 2,229 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 126,35 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Anteils am 29.12.2025 auf 56,68 USD belief. Mit einer Performance von +26,35 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte WSFS Financial einen Börsenwert von 3,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at