NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen WSFS Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden WSFS Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 54,34 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,403 WSFS Financial-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 481,78 USD, da sich der Wert einer WSFS Financial-Aktie am 02.11.2026 auf 80,52 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,18 Prozent gesteigert.

WSFS Financial war somit zuletzt am Markt 4,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at