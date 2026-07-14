NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WSFS Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das WSFS Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 44,91 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die WSFS Financial-Aktie investierten, hätten nun 2,227 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 173,21 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Anteils am 13.07.2026 auf 77,79 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 73,21 Prozent gleich.

Der Marktwert von WSFS Financial betrug jüngst 4,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at