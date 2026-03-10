NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WSFS Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in WSFS Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die WSFS Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die WSFS Financial-Anteile bei 50,54 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die WSFS Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,979 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des WSFS Financial-Papiers auf 62,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,14 USD wert. Das entspricht einem Plus von 24,14 Prozent.

WSFS Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at