WSFS Financial Aktie
WKN: 878178 / ISIN: US9293281021
|Investmentbeispiel
|
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WSFS Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die WSFS Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die WSFS Financial-Anteile bei 50,54 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die WSFS Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,979 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des WSFS Financial-Papiers auf 62,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,14 USD wert. Das entspricht einem Plus von 24,14 Prozent.
WSFS Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WSFS Financial Corp.
Analysen zu WSFS Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WSFS Financial Corp.
|63,39
|1,04%