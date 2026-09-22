NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WSFS Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in WSFS Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden WSFS Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 55,41 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das WSFS Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,047 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 77,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 403,90 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 403,90 USD, was einer positiven Performance von 40,39 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte WSFS Financial einen Börsenwert von 4,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at