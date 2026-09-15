NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WSFS Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in WSFS Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der WSFS Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 36,86 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die WSFS Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,713 WSFS Financial-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des WSFS Financial-Papiers auf 80,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 218,77 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 118,77 Prozent gleich.

Der WSFS Financial-Wert an der Börse wurde auf 4,08 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at