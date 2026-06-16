WSFS Financial Aktie

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WKN: 878178 / ISIN: US9293281021

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Langfristige Anlage 16.06.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WSFS Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in WSFS Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die WSFS Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das WSFS Financial-Papier bei 52,11 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die WSFS Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 191,902 WSFS Financial-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.06.2026 auf 74,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 233,35 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,33 Prozent erhöht.

Alle WSFS Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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