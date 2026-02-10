NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WSFS Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen WSFS Financial-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem WSFS Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das WSFS Financial-Papier an diesem Tag bei 56,80 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 176,056 WSFS Financial-Aktien. Die gehaltenen WSFS Financial-Anteile wären am 09.02.2026 12 404,93 USD wert, da der Schlussstand 70,46 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,05 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von WSFS Financial belief sich zuletzt auf 3,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at