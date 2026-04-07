NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WSFS Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in WSFS Financial-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die WSFS Financial-Aktie bei 46,36 USD. Bei einem WSFS Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,570 WSFS Financial-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 453,19 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Papiers am 06.04.2026 auf 67,37 USD belief. Mit einer Performance von +45,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

WSFS Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at