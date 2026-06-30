WSFS Financial Aktie

WSFS Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878178 / ISIN: US9293281021

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Lukrative WSFS Financial-Investition? 30.06.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WSFS Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in WSFS Financial gewesen.

Die WSFS Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das WSFS Financial-Papier an diesem Tag bei 55,00 USD. Bei einem WSFS Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,182 WSFS Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen WSFS Financial-Papiere wären am 29.06.2026 1 394,55 USD wert, da der Schlussstand 76,70 USD betrug. Mit einer Performance von +39,45 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für WSFS Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 4,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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