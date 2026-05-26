NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WSFS Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen WSFS Financial-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 35,30 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 283,286 WSFS Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 308,78 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Anteils am 22.05.2026 auf 71,69 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 20 308,78 USD entspricht einer Performance von +103,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von WSFS Financial bezifferte sich zuletzt auf 3,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at