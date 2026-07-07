NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in WSFS Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WSFS Financial-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem WSFS Financial-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37,64 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 265,675 WSFS Financial-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 698,72 USD, da sich der Wert einer WSFS Financial-Aktie am 06.07.2026 auf 77,91 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 106,99 Prozent angewachsen.

Am Markt war WSFS Financial jüngst 4,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at