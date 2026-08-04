WSFS Financial Aktie
WKN: 878178 / ISIN: US9293281021
|Lohnendes WSFS Financial-Investment?
|
04.08.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in WSFS Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem WSFS Financial-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das WSFS Financial-Papier bei 43,17 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die WSFS Financial-Aktie investiert hat, hat nun 2,316 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 188,90 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Anteils am 03.08.2026 auf 81,55 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 188,90 USD entspricht einer Performance von +88,90 Prozent.
Der Marktwert von WSFS Financial betrug jüngst 4,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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