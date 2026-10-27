NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in WSFS Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in WSFS Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das WSFS Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das WSFS Financial-Papier an diesem Tag bei 33,96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die WSFS Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,945 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 234,31 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Anteils am 26.10.2026 auf 79,57 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +134,31 Prozent.

Der Börsenwert von WSFS Financial belief sich jüngst auf 4,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at