WSFS Financial Aktie
WKN: 878178 / ISIN: US9293281021
|Rentable WSFS Financial-Investition?
|
27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in WSFS Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das WSFS Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das WSFS Financial-Papier an diesem Tag bei 33,96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die WSFS Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,945 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 234,31 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Anteils am 26.10.2026 auf 79,57 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +134,31 Prozent.
Der Börsenwert von WSFS Financial belief sich jüngst auf 4,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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