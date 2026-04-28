WSFS Financial Aktie
WKN: 878178 / ISIN: US9293281021
|Rentable WSFS Financial-Investition?
|
28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WSFS Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 33,82 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die WSFS Financial-Aktie investierten, hätten nun 29,568 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.04.2026 auf 71,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 118,27 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 111,83 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von WSFS Financial belief sich zuletzt auf 3,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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