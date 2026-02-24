NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WSFS Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen WSFS Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem WSFS Financial-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die WSFS Financial-Aktie bei 54,21 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die WSFS Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,447 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.02.2026 1 205,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,36 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20,57 Prozent angewachsen.

WSFS Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at