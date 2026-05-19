NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WSFS Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in WSFS Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden WSFS Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die WSFS Financial-Aktie an diesem Tag bei 52,01 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,227 WSFS Financial-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.05.2026 auf 70,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 351,86 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 35,19 Prozent gesteigert.

WSFS Financial wurde am Markt mit 3,63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at