NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WSFS Financial-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die WSFS Financial-Aktie an diesem Tag 51,50 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 19,417 WSFS Financial-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 083,30 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Papiers am 12.01.2026 auf 55,79 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 083,30 USD entspricht einer Performance von +8,33 Prozent.
Zuletzt ergab sich für WSFS Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 3,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
