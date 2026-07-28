NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WSFS Financial von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in WSFS Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der WSFS Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 57,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die WSFS Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 175,439 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.07.2026 auf 80,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 142,11 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 41,42 Prozent gleich.

WSFS Financial wurde am Markt mit 4,16 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at