NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 11.06.2016 wurden Wynn Resorts-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Wynn Resorts-Papier 100,45 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 99,552 Wynn Resorts-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 478,85 USD, da sich der Wert einer Wynn Resorts-Aktie am 10.06.2026 auf 105,26 USD belief. Mit einer Performance von +4,79 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Wynn Resorts markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at