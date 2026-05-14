NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Wynn Resorts-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Wynn Resorts-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Wynn Resorts-Anteile letztlich bei 89,95 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,117 Wynn Resorts-Anteilen. Die gehaltenen Wynn Resorts-Anteile wären am 13.05.2026 1 069,59 USD wert, da der Schlussstand 96,21 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +6,96 Prozent.

Jüngst verzeichnete Wynn Resorts eine Marktkapitalisierung von 10,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at