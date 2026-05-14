Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Profitable Wynn Resorts-Investition?
|
14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Wynn Resorts-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Wynn Resorts-Anteile letztlich bei 89,95 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,117 Wynn Resorts-Anteilen. Die gehaltenen Wynn Resorts-Anteile wären am 13.05.2026 1 069,59 USD wert, da der Schlussstand 96,21 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +6,96 Prozent.
Jüngst verzeichnete Wynn Resorts eine Marktkapitalisierung von 10,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wynn Resorts Ltd.
Analysen zu Wynn Resorts Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wynn Resorts Ltd.
|82,09
|0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.