NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit Wynn Resorts-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Wynn Resorts-Papier bei 86,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Wynn Resorts-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,161 Wynn Resorts-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.12.2025 139,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 120,33 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 39,66 Prozent vermehrt.

Wynn Resorts wurde am Markt mit 12,51 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at