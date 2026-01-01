Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Lukratives Wynn Resorts-Investment?
|
01.01.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit Wynn Resorts-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Wynn Resorts-Papier bei 86,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Wynn Resorts-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,161 Wynn Resorts-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.12.2025 139,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 120,33 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 39,66 Prozent vermehrt.
Wynn Resorts wurde am Markt mit 12,51 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wynn Resorts Ltd.mehr Nachrichten
|
01.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
25.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wynn Resorts-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 im Minus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse New York in Rot: S&P 500 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
Analysen zu Wynn Resorts Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wynn Resorts Ltd.
|103,26
|-1,49%