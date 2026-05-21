NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Wynn Resorts-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Wynn Resorts-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 91,50 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 109,290 Wynn Resorts-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 716,94 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Anteils am 20.05.2026 auf 98,06 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 716,94 USD entspricht einer Performance von +7,17 Prozent.

Insgesamt war Wynn Resorts zuletzt 9,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at