Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Lohnende Wynn Resorts-Anlage?
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21.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor einem Jahr abgeworfen
Das Wynn Resorts-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 91,50 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 109,290 Wynn Resorts-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 716,94 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Anteils am 20.05.2026 auf 98,06 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 716,94 USD entspricht einer Performance von +7,17 Prozent.
Insgesamt war Wynn Resorts zuletzt 9,81 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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