NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wynn Resorts-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Wynn Resorts-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Wynn Resorts-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 106,23 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 94,135 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 002,54 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Anteils am 14.01.2026 auf 116,88 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +10,03 Prozent.

Der Börsenwert von Wynn Resorts belief sich jüngst auf 12,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at