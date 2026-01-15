Wynn Resorts Aktie

WKN: 663244 / ISIN: US9831341071

Wynn Resorts-Investition 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wynn Resorts-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Wynn Resorts-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Wynn Resorts-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 106,23 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 94,135 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 002,54 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Anteils am 14.01.2026 auf 116,88 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +10,03 Prozent.

Der Börsenwert von Wynn Resorts belief sich jüngst auf 12,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Wynn Resorts Ltd.

Analysen zu Wynn Resorts Ltd.

Aktien in diesem Artikel

Wynn Resorts Ltd. 98,69 -2,38% Wynn Resorts Ltd.

