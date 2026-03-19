NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Wynn Resorts-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 94,02 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 106,360 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.03.2026 auf 101,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 808,34 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 808,34 USD entspricht einer Performance von +8,08 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Wynn Resorts eine Börsenbewertung in Höhe von 10,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at