Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Frühe Investition
|
24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Wynn Resorts-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 82,88 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 120,656 Wynn Resorts-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 81,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 827,46 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 1,73 Prozent gleich.
Wynn Resorts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,49 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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