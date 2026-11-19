Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Wynn Resorts-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 90,71 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Wynn Resorts-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,024 Wynn Resorts-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 917,21 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Papiers am 18.11.2026 auf 83,20 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 8,28 Prozent gleich.

Der Wynn Resorts-Wert an der Börse wurde auf 8,39 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at