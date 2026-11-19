Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Langfristige Investition
|
19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Wynn Resorts-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 90,71 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Wynn Resorts-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,024 Wynn Resorts-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 917,21 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Papiers am 18.11.2026 auf 83,20 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 8,28 Prozent gleich.
Der Wynn Resorts-Wert an der Börse wurde auf 8,39 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wynn Resorts Ltd.
Analysen zu Wynn Resorts Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wynn Resorts Ltd.
|73,94
|-1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung drückt den ATX ins Minus -- DAX ebenfalls deutlich schwächer -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Verluste. Auch am deutschen Markt prägen rote Vorzeichen das Bild. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.