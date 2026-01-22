NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wynn Resorts-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Wynn Resorts-Einstiegs gewesen.

Am 22.01.2016 wurden Wynn Resorts-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Wynn Resorts-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,690 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Wynn Resorts-Aktie auf 114,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 192,88 USD wert. Mit einer Performance von +92,88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Wynn Resorts wurde am Markt mit 11,98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at