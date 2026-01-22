Wynn Resorts Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wynn Resorts-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 22.01.2016 wurden Wynn Resorts-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Wynn Resorts-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,690 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Wynn Resorts-Aktie auf 114,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 192,88 USD wert. Mit einer Performance von +92,88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Wynn Resorts wurde am Markt mit 11,98 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
