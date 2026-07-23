Wynn Resorts Aktie

Wynn Resorts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 663244 / ISIN: US9831341071

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Rentables Wynn Resorts-Investment? 23.07.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wynn Resorts-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Wynn Resorts eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Wynn Resorts-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Wynn Resorts-Anteile 107,18 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Wynn Resorts-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 93,301 Wynn Resorts-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 22.07.2026 8 804,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 94,37 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 8 804,81 USD, was einer negativen Performance von 11,95 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Wynn Resorts einen Börsenwert von 9,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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