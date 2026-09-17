Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Lohnende Wynn Resorts-Investition?
|
17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wynn Resorts-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Wynn Resorts-Papier statt. Der Schlusskurs der Wynn Resorts-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 97,04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,305 Wynn Resorts-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2026 auf 84,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 867,94 USD wert. Mit einer Performance von -13,21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Wynn Resorts wurde am Markt mit 8,93 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wynn Resorts Ltd.
Analysen zu Wynn Resorts Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wynn Resorts Ltd.
|72,34
|0,04%