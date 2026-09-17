NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wynn Resorts-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Wynn Resorts-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Wynn Resorts-Papier statt. Der Schlusskurs der Wynn Resorts-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 97,04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,305 Wynn Resorts-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2026 auf 84,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 867,94 USD wert. Mit einer Performance von -13,21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Wynn Resorts wurde am Markt mit 8,93 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at