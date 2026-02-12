NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wynn Resorts-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Wynn Resorts eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Wynn Resorts-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Wynn Resorts-Anteile an diesem Tag 117,85 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Wynn Resorts-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,849 Wynn Resorts-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 11.02.2026 98,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,51 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 98,01 USD, was einer negativen Performance von 1,99 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Wynn Resorts einen Börsenwert von 12,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at