Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Langfristige Performance
|
27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Wynn Resorts-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 101,05 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,896 Wynn Resorts-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Wynn Resorts-Papiers auf 97,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 961,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,84 Prozent verringert.
Wynn Resorts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,17 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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