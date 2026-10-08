NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wynn Resorts-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Wynn Resorts-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Wynn Resorts-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 121,57 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hat, hat nun 8,226 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 616,68 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Papiers am 07.10.2026 auf 74,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,33 Prozent verringert.

Der Wynn Resorts-Wert an der Börse wurde auf 7,88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at