Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Wynn Resorts-Anlage
|
08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wynn Resorts-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Wynn Resorts-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 121,57 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hat, hat nun 8,226 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 616,68 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Papiers am 07.10.2026 auf 74,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,33 Prozent verringert.
Der Wynn Resorts-Wert an der Börse wurde auf 7,88 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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