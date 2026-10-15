Wynn Resorts Aktie

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WKN: 663244 / ISIN: US9831341071

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Performance unter der Lupe 15.10.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Wynn Resorts-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 15.10.2023 wurde die Wynn Resorts-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 90,28 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 110,767 Wynn Resorts-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 166,81 USD, da sich der Wert einer Wynn Resorts-Aktie am 14.10.2026 auf 73,73 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 18,33 Prozent.

Der Börsenwert von Wynn Resorts belief sich jüngst auf 7,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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