Wynn Resorts Aktie

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WKN: 663244 / ISIN: US9831341071

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Wynn Resorts-Performance im Blick 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wynn Resorts-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Wynn Resorts-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Wynn Resorts-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 97,42 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,026 Wynn Resorts-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 79,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,53 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18,47 Prozent.

Wynn Resorts wurde am Markt mit 8,04 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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