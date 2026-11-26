Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Wynn Resorts-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Wynn Resorts-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Wynn Resorts-Aktie 101,55 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Wynn Resorts-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 98,474 Wynn Resorts-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 476,61 USD, da sich der Wert einer Wynn Resorts-Aktie am 25.11.2026 auf 86,08 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 15,23 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Wynn Resorts belief sich jüngst auf 8,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at