NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wynn Resorts-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Wynn Resorts-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Wynn Resorts-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 122,90 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hat, hat nun 0,814 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 73,42 USD, da sich der Wert einer Wynn Resorts-Aktie am 09.09.2026 auf 90,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,58 Prozent verringert.

Wynn Resorts markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at