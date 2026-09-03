Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Wynn Resorts-Anlage
|
03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Wynn Resorts von vor 10 Jahren rentabel gewesen?
Vor 10 Jahren wurden Wynn Resorts-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Wynn Resorts-Anteile bei 92,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 108,249 Wynn Resorts-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (91,52 USD), wäre die Investition nun 9 906,91 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 0,93 Prozent.
Jüngst verzeichnete Wynn Resorts eine Marktkapitalisierung von 9,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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