NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Zebra Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Zebra Technologies-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 66,88 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,952 Zebra Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 4 805,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 321,38 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 380,53 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Zebra Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 15,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at