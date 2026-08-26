Zebra Technologies Aktie

Zebra Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882578 / ISIN: US9892071054

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Profitable Zebra Technologies-Investition? 26.08.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Zebra Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Zebra Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 320,58 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Zebra Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 31,193 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 11 245,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 360,52 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,46 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Zebra Technologies betrug jüngst 17,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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